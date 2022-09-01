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Kudret Özersay'dan sert eleştiri!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Halkın Partisi Tarım Komitesi Başkanı Turgut Alas, benzin ucuzlarken mazot fiyatlarında indirim yapılmamasını sosyal medyadan eleştirdi. Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak mazot fiyatlarında indirim yapılmamasını eleştirdiklerini belirtti. Özersay, mazot fiyatlarında pahalılık yüzünden üretimin daralacağını ve piyasanın pahalanacağına dikkat çekti. 

01 Eylül 2022 Perşembe 18:47
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Kudret Özersay'dan sert eleştiri!


HP Tarım Komitesi Başkanı Turgut Alas, ise dünyada benzin ucuzlarken mazotun da  ucuzladığını ama KKTC mazot fiyatlarının aynı kaldığını söyledi. Alas, mazot ucuzlamaz ise tamamen dışa bağımlı hale gelineceğini vurguladı.

“Mazot fiyatlarında ısrarla indirim yapmıyorlar”, diyen Özeray, “Biz de Halkın Partisi olarak kendilerini bu konuda eleştiriyoruz zira bu gidişle hem üretim daha da daralacak hem de piyasa daha da pahalılaşacak ve varandaşın alım gücü daha da azalacak. Bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “mazot fiyatını keyfimize göre belirlemiyoruz” demiş. İşte Halkın Partisi Tarım Komitesi başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas’ın ayakları yere basan cevabı. Mazot fiyatlarında indirim konusunda bir kez daha uyarıyoruz, üreticiyi daha da sıkıntıya sokmamak için kararınızı gözden geçirin.”ifadelerini kullandı.

HP Tarım Komitesi Başkanı Turgut Alas’ın açıklamasının tamamı şöyle:

KEYFİNİZ KAÇMASIN !

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de mazot fiyatlarının dünyaya göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaları yanıtladı ve dedi ki; "FİYATLARI KEYFİMİZE GÖRE BELİRLEMİYORUZ. KKTC’de özellikle mazot fiyatlarının diğer ülkelere göre çok pahalı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor".

Böyle bir iddia yok, konuyu manipüle etmeye de gerek yok.

Sorun şu;

Dünya'da petrol fiyatları düşüş trendinde. Ekonomi bakanının örnek verdiği ülkeler var, "onlarda da mazot pahalı diyor".

Fakat onların bizden farkı şu, benzin ucuzlarken, mazot da ucuzluyor. Bizde ise benzin ucuzlarken mazot ya aynı kalıyor ya da artıyor.

Diğer ülkelerde de mazot benzinden pahalı diyor. Ama mesela tarımsal üretim ülkesi olan Hollanda'da mazotun benzinden ucuz olduğunu, fiyatının da düşüş trendinde olduğunu söylemiyor (fotoğrafta Hollanda mazot fiyatı güncel grafiğini görebilirsiniz).

Tekrar söylüyorum !!!

1. Mazotu ucuzlatmazsanız yeni sezon tarımsal üretimde hem üretim düşecek hem de gıda fiyatları daha da artacak.

2. Mazotu ucuzlatmazsanız balıkçılık sektörü bitecek.

3. Mazotu ucuzlatmazsanız tamamen dışa bağımlı hale geleceğiz. Ve maalesef ki dünyada yaşanan gıda üretimi, tedariği, korumacı politikalar ve gıda milliyetçiliği sorunları nedeniyle, hani yok ama paramız olsa da ithalat da yapamayacağız

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHalkın Partisi
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