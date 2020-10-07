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Kudret Özersay: “Hükümet bitmiştir, hayırlı olsun”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, dün yaptığı sosyal medya paylaşımının altına gelen yorumların ardından cevap olarak “hükümet bitmiştir, hayırlı olsun” dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
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Kudret Özersay: “Hükümet bitmiştir, hayırlı olsun”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’ya giderek Maraş’ın bir kısmının halka açılacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki göstermişti.

Sonrasında Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi’nin toplanarak hükümetten çekildiğini açıklamasıyla birlikte Özersay’ın ilgili sosyal medya paylaşımının altında HP’nin hükümetten çekilmesiyle ilgili yapılan yorumlara cevap olarak “Yetki bende değil, parti meclisindeydi; parti toplanarak gereğini yaptı, hükümet bitmiştir. Ülkeye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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