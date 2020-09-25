Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
Gökhan Naim cinayetinde flaş gelişme
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Kudret Özersay: “Kapalı Maraş’ı açabilmenin ilk koşulu projeyi dünyaya doğru anlatmaktır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kapalı Maraş’ı kısa zamanda KKTC idaresinde açabileceğine inandığını ve bunun bölgeye yeni istihdam olanağı ve ekonomik bir rahatlama getireceğini belirtti.

25 Eylül 2020 Cuma 17:39
642 Okunma
Kudret Özersay: “Kapalı Maraş’ı açabilmenin ilk koşulu projeyi dünyaya doğru anlatmaktır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay Gazimağusa sanayi bölgesini ziyaret etti, vatandaşla sohbet etti ve cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapan Özersay, bunun partiler üstü bir seçim olduğunu, Kıbrıs Türk toplumunun sesini uluslararası platformlarda duyurabilecek, hak ve menfaatlerini doğru argümanlarla savunabilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz bölgesinde oyun kurucu bir rol üstlenmesini sağlayabilecek bir liderliğin ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

İlk olarak 2015 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya attığı Kapalı Maraş’ı açma projesinin, bugün gelinen noktada herkes tarafından kabul gördüğünü anlatan Özersay, bu projeyi hayata geçirmenin ilk koşulunun dünyaya bunu doğru aktarabilmek olduğunu belirtti.

Projeyi tüm yönleriyle doğru anlatabilmek içinse yeterli donanım, bilgi ve deneyimin şart olduğunu söyledi. Ezberlenen cümlelerle projeyi hayata geçirmenin mümkün olmadığını ifade eden Özersay, Kapalı Maraş’ı kısa zamanda KKTC idaresinde açabileceğine inandığını ve bunun bölgeye yeni istihdam olanağı ve ekonomik bir rahatlama getireceğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu
YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu
KARPAZ BÖLGESİ YARIN YAĞMURLU
KARPAZ BÖLGESİ YARIN YAĞMURLU
Savaşan: Akıncı, 1981’de Elçi ile “İş Mi Pişirdi?”
Savaşan: Akıncı, 1981’de Elçi ile “İş Mi Pişirdi?”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim