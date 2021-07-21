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Kudret Özersay: Kriz ortamında önceliğimiz külliye değil

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomik kriz ortamında, ülkenin çok daha önemli ihtiyaçları ortadayken külliye yapılmasının ülkemiz için öncelikli bir ihtiyaç olmadığını vurguladı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:34
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Kudret Özersay: Kriz ortamında önceliğimiz külliye değil

Sosyal Medya

 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini değerlendirdi.

Ekonomik kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılmasının öncelikli olmadığına değinen Özersay, "6 ay önce mali protokol Meclis’te görüşülürken yaptığımız uyarıları dikkate alıp da hükümet ve Cumhurbaşkanı zahmet ve cesaret edip saraydan çok daha önemli ve öncelikli ihtiyaçlarımız olduğunu dile getirebilmiş, Türkiye’ye anlatabilmiş olsalardı bugün mesele bu noktaya gelmezdi" dedi.

Özersay'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı için bir saray/külliye yapılması bu senenin başında gündeme geldiğinde Meclis’te mali protokol tartışmaları sırasında kürsüden “bu zamanda bir saray yapımı için 14 milyon ayrılması kamu vicdanını rahatsız eder ve doğru değildir, bu madde gerekirse askıya alınmalıdır” demiştik (8 Mart 2021).

Geçtiğimiz ay Bakanlar Kurulu kararı alınıp bu saray için arazi tahsis edildiğinde açıklama yaparak “Özel sektör borç batağında aldığı krediyi nasıl geri ödeyeceğinin gailesinde, esnaf sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını bile ödeyemez durumda ve bu hükümet 14 Milyona Cumhurbaşkanına saray yapıyor, bugün araziyi belirlemiş duyurmuş…

'El insaf be arkadaş' demiştik. (11 Haziran 2021).

Şimdi Cumhurbaşkanlığı sarayına bir de yeni Meclis binası ekleniyor. Bizim bu konudaki görüşümüz değişmemiştir. Evet Türkiye Cumhuriyeti pek çok konuda bize ekonomik anlamda destek veriyor, mali yardımda bulunuyor, yol ve benzeri projeleri destekliyor ve tüm bunlar için Türkiye’ye müteşekkiriz. Ancak bu ekonomik kriz ortamında, ülkenin çok daha önemli ihtiyaçları ortadayken saray/külliye yapılması ülkemiz için öncelikli bir ihtiyaç değildir.

6 ay önce mali protokol Meclis’te görüşülürken yaptığımız uyarıları dikkate alıp da hükümet ve Cumhurbaşkanı zahmet ve cesaret edip saraydan çok daha önemli ve öncelikli ihtiyaçlarımız olduğunu dile getirebilmiş, Türkiye’ye anlatabilmiş olsalardı bugün mesele bu noktaya gelmezdi.

Kapalı Maraş açılımı konusunda dün yapılan açıklamalara dair değerlendirmemizi de kısa süre sonra kamuoyu ile paylaşacağız."

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Kudret Özersay
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