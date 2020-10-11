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Kudret Özersay: Oy oranı beklentimin çok altındadır

Özersay : Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir

11 Ekim 2020 Pazar 20:38
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Kudret Özersay: Oy oranı beklentimin çok altındadır
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi...
İŞTE KUDRET ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARI :
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir...
Belli ki kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur. Demek ki Halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun. Bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanımda duran tüm yol arkadaşlarıma, destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim.
Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yapıp bundan sonrasına dair düşüncemi ve kararımı kamuoyu ile paylaşacağım.
Son Güncelleme: 11.10.2020 20:51
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