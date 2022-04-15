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Kudret Özersay, protokol metninin neden hala açıklanmadığını sordu

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, dün Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2022 yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Anlaşması'nın metninin neden hala açıklanmadığını sordu, "Neden çekiniyorlar?" dedi.

15 Nisan 2022 Cuma 18:17
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Kudret Özersay, protokol metninin neden hala açıklanmadığını sordu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’yle imzalanan protokollerin son 8-10 yıldır ne anlama geldiğini kamuoyu olarak doğru okumak ve gereğinden fazla anlam yüklememek gerektiğini, ülkedeki ekonomik sorunlara çözüm üretmenin hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Televizyon programına katılan Özersay, şöyle devam etti:

“Ekonomik protokol doğru yapılırsa önemlidir. Protokoller artık Türkiye’nin burada yapacağı ve bitirmek üzere olduğu altyapı projelerinin devamına ilişkin bir çerçeve metne dönüştü. Ekonomik protokol, KKTC’deki ekonomik krizi düzeltecek bir tedbir paketi değildir. Ekonomiyi canlandıracak bir paket de değildir, enflasyon, işsizlik gibi konulara çözüm üretecek değildir. Bunlar, eğer ülkemizde bir ekonomi yönetimi varsa Başbakan’ın ekonomik paydaşlarla ve muhalefetle istişare ederek yapması gerekenlerdir. Böyle bir kaotik dönemde nasıl bir yol izleneceği, nasıl bir kemer sıkma politikası uygulanacağı, nerde yatırım imkanlarını oluşturacağına ilişkin bir paket hazırlanması lazımdır. Bu hükümetin çözmesi gereken bir konudur. Protokollerin ekonomideki sorunlarımızın çözümünde reçete olamayacağını anlamalıyız.  Türkiye’nin ülkemizde yatırımları vardır ve KKTC bu açıdan Türkiye’ye minnettardır. Yatırımların sıralaması konusunda KKTC’nin öncelikleri giderek kayboluyor. Hükümetler itibar kaybettikçe öncelikler daha da kayboluyor. Karayolları, hastane, cezaevi gibi projeleri sorgulamıyoruz ama yeni meclis binası veya cumhurbaşkanlığı sarayı gibi konularda Türkiye’nin tercihleri öne çıkıyor. Böyle bir ekonomik kriz varken bu konulara öncelik verilmesi sıkıntı yaratıyor.”

“VERİLEN HANGİ TAAHHÜTLERDEN ÇEKİNİYORLAR DA METNİ AÇIKLAMIYORLAR?”

Kudret Özersay, Türkiye’yle imzalanan ekonomik protokolün içeriğinin ve uygulanma şeklinin önemli olduğunu, hükümetin henüz içerikle ve taahhütlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.

Halkın Partisi olarak Türkiye’yle ilişkilerin doğru zeminde, iyi bir şekilde yürütülmesinden yana olduklarını belirten Özersay, “Protokoller uluslararası anlaşmalardır. Uluslararası anlaşmalar karşılıklı taahhütlerden oluşur. Biz KKTC olarak hangi taahhütlerde bulunduk? Türkiye belirlediği projeleri yaparken, biz ne için söz verdik? Başbakan hayat pahalılığı ve 13. maaşa ilişkin bir şey olmadığını söylüyor, o zaman neler olduğunun açıklanması gerekiyor. Doğrunun tamamını söylemediklerinde yalan söylemediklerini düşünüyorlar. Üzerinden bir gün geçmiş olmasına rağmen hala daha altına imza attıkları ilk iki sayfayı göremedik” diye konuştu.

Başbakan’ın kamu yönetimi ve maliye politikalarına ilişkin maddeler olduğunu söylemesi fakat altını doldurup ayrıntı vermemesini eleştiren Kudret Özersay, “Neden çekiniyorlar da metni hala vermediler?” diye sordu.

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