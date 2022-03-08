Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!

Kudret Özersay, Sucuoğlu'nun seçim harcamalarını açıklamamasına tepki gösterdi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun seçimin harcamalarını açıklayacağını söyleyip, açıklamamasına tepki gösterdi.

08 Mart 2022 Salı 18:28
68 Okunma
Kudret Özersay, Sucuoğlu'nun seçim harcamalarını açıklamamasına tepki gösterdi
banner108

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, erken genel seçiminden bir gün önce BRT’de yayınlanan ve tüm parti başkanlarıyla katıldıkları bir programa işaret etti.

‘Seçim ertesinde parti olarak seçim harcamalarını açıklayacak mısınız?’ şeklindeki soruyu hatırlatan Özersay, “Evet yanıtını verdik ve Halkın Partisi olarak her seçim ertesinde olduğu gibi bu son seçim ertesinde de seçim harcamalarımızı kamuoyu ile paylaştık, sözümüzü tuttuk” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da seçim harcamalarını açıklayacağı sözünü verdiğini de belirten Özersay, “UBP açıkladı mı peki? Hayır. Verilen sözün tutulmasının bir önemi yok mu? Hesap verebilir siyaset sadece seçim zamanında laf ola öyle mi!” ifadelerini kullandı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Şimdilerde parti hesaplarının denetimi ülke gündeminde. Kayıp milyonlar UBP’nin miydi, UBP’ye geri mi verildi? Sayın Tatar parti Başkanı seçilince bu kadar milyonluk bir açık var mıydı yok muydu ve dahası.

Kayıt dışı sözde “bağış” milyonların nerede olduğunu geçtim, kayıtlı hesaplarını seçim ertesinde sözünü tutup açıklamayan bir siyaset anlayışından bahsediyoruz. Hesap verebilir bir siyaset kadar hesap soran bir seçmen tavrına, talep eden, tatminkar izahat yapılmadığı zaman tavır koyan bir yurttaş yaklaşımına da ihtiyacımız var.

Mücadeleye kararlılıkla #devam”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
520 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
520 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
CTP Kadın Örgütü'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel yürüyüş
CTP Kadın Örgütü'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel yürüyüş
Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim