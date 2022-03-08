Kudret Özersay, Sucuoğlu'nun seçim harcamalarını açıklamamasına tepki gösterdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, erken genel seçiminden bir gün önce BRT’de yayınlanan ve tüm parti başkanlarıyla katıldıkları bir programa işaret etti.

‘Seçim ertesinde parti olarak seçim harcamalarını açıklayacak mısınız?’ şeklindeki soruyu hatırlatan Özersay, “Evet yanıtını verdik ve Halkın Partisi olarak her seçim ertesinde olduğu gibi bu son seçim ertesinde de seçim harcamalarımızı kamuoyu ile paylaştık, sözümüzü tuttuk” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da seçim harcamalarını açıklayacağı sözünü verdiğini de belirten Özersay, “UBP açıkladı mı peki? Hayır. Verilen sözün tutulmasının bir önemi yok mu? Hesap verebilir siyaset sadece seçim zamanında laf ola öyle mi!” ifadelerini kullandı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Şimdilerde parti hesaplarının denetimi ülke gündeminde. Kayıp milyonlar UBP’nin miydi, UBP’ye geri mi verildi? Sayın Tatar parti Başkanı seçilince bu kadar milyonluk bir açık var mıydı yok muydu ve dahası.

Kayıt dışı sözde “bağış” milyonların nerede olduğunu geçtim, kayıtlı hesaplarını seçim ertesinde sözünü tutup açıklamayan bir siyaset anlayışından bahsediyoruz. Hesap verebilir bir siyaset kadar hesap soran bir seçmen tavrına, talep eden, tatminkar izahat yapılmadığı zaman tavır koyan bir yurttaş yaklaşımına da ihtiyacımız var.

Mücadeleye kararlılıkla #devam”