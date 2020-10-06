Kudret Özersay: "Tatar koalisyonu hiçe saydı, Maraş'ı seçim malzemesi yaptı"

HP’nin hükümetten çekilme kararı sonrası Kıbrıs Genç TV’de açıklamalarda bulunan Özersay, daha önce belirli aşamalarda alttan aldıklarını belirterek, “Memleket kriz döneminde hükümetsiz kalmasın diye alttan aldık. Tatar’ın bir önceki ziyaretinde de Ankara’ya gideceğinden haberim yoktu” dedi.

Özersay’ın açıklamaları şöyle:

“Şimdi yapmış olduğu ziyaret sorduğumda Maraş ile ilgili ne olacağını bilmediğini söylemesi ardından yapılan açıklama, kabul edilebilir değildir.

Burada tek başına bir hükümet yoktur. Bir koalisyon hükümeti vardır. Bu koalisyon hükümeti taraflarının bilgisi olmadan, sorulduğunda bilmiyormuş gibi cevap verilmesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanı adayları, nasıl devletin kurumunu yok sayar? Nasıl bir koalisyon ortağının iradesi yok sayılır? Kıbrıs Türk halkının iradesi nasıl yok sayılır?

KKTC’nin Dışişleri Bakanı bu protokole dahil olmuş olsaydı, bu görüntüler ortaya çıkmazdı. Bu bize yakışır mı?

Bakanlar Kurulunun almış olduğu bir karar var. Bu kararla Kapalı Maraş projesiyle ilgili hangi adımın atılacağına dair birlikte karar verdik hükümette. Bize ne zaman sunulduysa seçimden sonra yapılacağını ifade ettik. Önce envanter çalışması yapılacak ve bir takım adımlar atılacaktı.

Devleti yok sayan bir anlayış devlete nasıl baş olur bilmiyorum. Bu kadar önemli bir meselenin dış işlerinin devre dışı bırakılarak, projeyi riske edip seçim malzemesi yapılması kabul edilemez. Tatar, seçimde bu konuyu istismar etmek için, seçime 3 gün kala böyle bir adım atmıştır.

Kapalı Maraş sanki Kıbrıs türk yönetiminde açılıyormuş algısı yapılarak seçime yönelik hamle yapılmıştır. Ortada bir koalisyon hükümeti var.

Tatar tamemen seçim yatırımı yaptı. Melese memleketin siyasi iradesi ve geleceğiyle ilgilidir. Önümüzdeki günlerde konunun hukuki boyutunu da konuşuruz. HP hükümetten çekilme kararı almıştır, bundan sonra anayasal süreç neyse birlikte yaşayacağız.”