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Kudret Özersay: Türkiye-İsrail enerji iş birliği bizim için bir fırsattır

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 14 yıl aradan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un görüşmesine dikkat çekerek, "Türkiye-İsrail enerji iş birliği bizim için bir fırsattır" dedi.

10 Mart 2022 Perşembe 18:42
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Kudret Özersay: Türkiye-İsrail enerji iş birliği bizim için bir fırsattır
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Partisinden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Türkiye ile yıllar sonra İsrail ile ilişkilerini yeniden daha üst seviyelere çıkarıyor. Başlangıç noktasının ‘enerjide iş birliği’ olması son derece kritiktir ve uzun yıllardır Doğu Akdeniz’de tüm ilgili aktörler arasında iş birliği modeli geliştirilmeli yaklaşımımızın gerçekçi bir vizyon olduğunu doğrulamaktadır” ifadesini kullandı. 
 
“ÜLKEMİZİ TEMSİL EDENLER PROAKTİF BİR POLİTİKA GELİŞTİRMEZSE FIRSAT KAÇACAK”
 
Bu yeni gelişmelerin Kıbrıs Türkü’ne, Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de oyun kurucu bir aktör olma imkanı verebileceğine vurgu yapan Özersay, şunları kaydetti:

“Ancak bugün ülkenin içinde bulunduğu siyasi koşullar değişmez, ülkemizi bu konuda temsil edenler derhal Kıbrıs Türk iradesini öne çıkaracak bir vizyonu proaktif bir diplomasiyle uygulamaya koyamazlarsa (ki benim bu şartlarda böyle bir beklentim yoktur), Kıbrıs Türk halkı tarihi bir fırsatı kaçırmış olacak, yazık olacak. 

Rusya-Ukrayna-Batı krizi doğal gaz konusunda da bölgesel barış ve istikrar açısından da Kıbrıs adasının ve çevresindeki kaynakların önemini artırmıştır. Umarım bu dönemde ülkeyi temsil etme yetkisine sahip olanlar halk olarak bu fırsatı kaçırmamıza neden olmazlar.”

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