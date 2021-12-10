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Kudret Özersay’dan Aday Adayı Bolluğu Yorumu

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

10 Aralık 2021 Cuma 09:53
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Kudret Özersay’dan Aday Adayı Bolluğu Yorumu
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ÖZEL HABER

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

Milletvekilliği aday adaylarının belirlendiği kaydeden Özersay, adayların bu akşam Parti Meclisi’nde görüşüleceğini, bu listeye adaylarında eklenerek yarın açıklanacağını söyledi. Halkın Partisi Milletvekillerinin toplumda sevildiğini ve kabul edildiğini söyleyen Özersay, “Milletvekillerimizin dışında kamuoyunda öne çıkmış ve kamusal bir figüre dönüşmüş isimler de var. Bu isimlerinde öne çıkması önemlidir. Kontenjan adaylarıyla birlikte, parti içerisindeki yapının da bununla desteklenmesi önemlidir. Tüm bunları gözeterek adaylarımızı belirleyeceğiz” dedi. Özersay, “İstedikten sonra aday çok. Ama kendi içerisinde uyumlu bir aday profili çıkarmak bizim için daha önemlidir. Önemli olan sayı değil niteliktir” şeklinde konuştu.

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