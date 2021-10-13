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Hükümet istifa etti
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Kudret Özersay’dan Ersan Saner’e: “İstifa etmekte neden bu kadar geç kaldınız?”

13 Ekim 2021 Çarşamba 18:37
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Kudret Özersay’dan Ersan Saner’e: “İstifa etmekte neden bu kadar geç kaldınız?”
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ersan Saner’in hükümetin istifa etmesinin ardından yaptığı “Hükümet olarak nisabı sağlayamıyorsanız, siyasi etik gereği istifa etmeniz gerekir. Biz de istifamızı sunduk” açıklamasını eleştirdi ve “Aylardır nisabı sağlayamadığında, hatta nisabı sağlayamayıp Meclis’i kapatamadığında Sayın Saner’in aklı neredeydi? Siyasi etik açısından doğru olan madem istifa etmekti, neden bu kadar geciktirdi?” diye sordu.

Telefon bağlantısıyla katıldığı televizyon programına değerlendirmelerde bulunan Özersay, Ersan Saner’in UBP kurultayı için istifayı geciktirdiğini belirtti.

Özersay, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Saner yaptığı açıklamada, ‘Muhalefet seçim yasaklarının bir ay önceden başlatılmasını istedi, biz bunu kabul edemezdik. Biz daha erken bir seçime de varız, o zaman da seçim yasakları daha erken başlar’ dedi. Madem seçimin daha erken olması ve seçim yasaklarının hemen devreye girmesi sizi rahatsız etmiyordu, neden yasakların bir ay erken başlamasını kabul etmediniz? Biz Halkın Partisi olarak ne zaman isterlerse seçime varız. Kendisi bu süreci geciktirmekle bu memlekete hayırlı bir şey yapmamıştır. İstifadan 24 saat önce hükümet bitti  demiştim, öngördüğümüz bir durum.”

“DOĞRU OLAN EN YAKIN ZAMANDA ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRECEK GENİŞ TABANLI BİR TEKNOKRAT HÜKÜMETTİR”

 Gecikmeksizin seçim yapılması kaydıyla kurulabilecek teknokrat bir hükümeti destekleyeceklerini ifade eden Özersay, “En erken tarihte halkın iradesine başvurulması şartıyla böyle bir hükümeti destekleyeceğimizi zaten çok kez söyledik. Ancak herkesin dahil olacağı, geniş tabanlı, herkesin birbirini denetleyeceği bir hükümet olabilir. Gerçekçi olan, toplumun menfaati için yapılması gereken budur. Ersan Bey’in ‘Ben istifa ettim ama görevde kalmaya devam edeyim. Kurultay geçtikten sonra da seçim tarihi belirleyelim’ şeklindeki açıklamaları doğru ve gerçekçi bulmuyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI’NA DÜŞEN GÖREV ANAYASA’DA SÖYLENENİ YAPMAKTIR”

Gelen soru üzerine aralık ayına da seçimin yetişebileceğini ifade eden HP Genel Başkanı Özersay, öncesinde anayasal süreçleri işletmenin şart olduğunu belirtti. Özersay sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet geçen bir sene içinde ne yasa ne anayasa tanıdı. Cumhurbaşkanı’na düşen görev Anayasa’da söyleneni yapmaktır. Yani önce memleketi seçime götürecek bir hükümetin kurulup kurulamayacağının tespiti yapılmalı, parti başkanlarının görüşleri alınmalıdır. Bir hükümetin kurulması ihtimali görüşler alındıktan sonra değerlendirilmelidir. Bizim parti olarak pozisyonumuz bellidir, nettir. Herkesin katılacağı, bizi bir an önce seçime götürecek olan gerçek bir seçim hükümetidir. Bu yönde de elimizden geleni yapmaya hazırız. Değilse ülke düşmüş olan bir hükümetin Başbakanı’yla seçime gidecek. O nedenle bütün siyasi partileri sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Meclis’in geldiği nokta kabul edilebilir değildir.”

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