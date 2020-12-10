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Kudret Özersay’dan veda

Başbakan eski Yardımcısı ve Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, Başbakan Yardımcılığı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na veda etti. Özersay, “Mevki ve makamlar gelip geçicidir…” dedi.

10 Aralık 2020 Perşembe 09:19
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Kudret Özersay’dan veda

Başbakan eski Yardımcısı ve Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşım ile ‘veda’ etti.

Yaklaşık üç yıl önce üstlendiği Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini bugün devrettiğini ifade eden Özersay,  “Burayı bir makam olarak değil bir görev yeri olarak gördüm. “Devlet malı deniz” demedim, içtiğim çaya, kahveye varıncaya kadar cebimden ödedim, devlete ödetmedim" diyerek evinden Bakanlığa gelirken ve herhangi bir özel işi için makam aracı da şoför de kullanmağını aktardı.

Görev süresi boyunca uluslararası alanda çok sayıda temas yaptığını, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyanın dört bir yanına duyurmaya çalıştığına da vurgu yapan Kudret Özersay, “Görünürlüğünü ve itibarını artırmaya, hak ve menfaatlerimizi savunmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Özersay, sözlerini tamamlarken ise “Mevki ve makamlar gelip geçicidir. Şahsımın değil toplumun hak ve menfaatleri doğrultusunda bir katkım olabildiyse ne mutlu bana…” ifadelerini kullanarak “Bu süre zarfında gerek çalışma arkadaşlarımdan, gerekse vatandaşlarımızdan bilmeden, farkına varmadan üzdüğüm, kırdığım olduysa affola, özür dilerim” dedi.

Kudret Özersay’ın açıklamasının devamı işse şu şekilde:

“Üç yıllık görev süremiz sırasında başımıza gelmedik felaket kalmadı; sel felaketini, iki ayrı döviz krizini, cephanelik patlamasını, ülkemize füze düşmesini, devlet hastanesi yangınını ve yüzyılda bir ancak görülebilecek olan bir salgın hastalığı yaşadık, yıkılmadık, pes etmedik. Özellikle dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgını ne oranda yönetebildiğimizi, bu günler geçtikten sonra hepimiz çok daha sağlıklı ve objektif değerlendirebileceğiz diye düşünürüm.

Bu Bakanlıkta göreve başladığım ilk günden itibaren odacısından sekreterine, şoföründen çaycısına, gerek Bakanlıkta gerekse yurt dışındaki temsilciliklerimizde görev yapan idari personelinden meslek memurlarına, müdürlerinden genel koordinatörüne müsteşarına tüm çalışma arkadaşlarımın emeği, katkısı ve desteğiyle, özellikle de salgın döneminde kimi zaman sabahlayarak Halka hizmet vermeye çalıştık. Tümüne yürekten teşekkürü bir borç bilirim, onlar olmasa bu hizmetleri veremezdik. Bu süre zarfında gerek çalışma arkadaşlarımdan, gerekse vatandaşlarımızdan bilmeden, farkına varmadan üzdüğüm, kırdığım olduysa affola, özür dilerim.

Mevki ve makamlar gelip geçicidir. Şahsımın değil toplumun hak ve menfaatleri doğrultusunda bir katkım olabildiyse ne mutlu bana.

Hoş çakalın...”

Son Güncelleme: 10.12.2020 10:21
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