Kudüs'te bayram

Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak için Harem-i Şerif'in de içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine geldi.

İsrail polisi, Kovid-19 nedeniyle açık alanda en fazla 50 kişinin toplu ibadet etmesine izin verilmesini gerekçe göstererek Eski Şehir'in kapılarına barikatlar kurdu ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaşmasına engel olmaya çalıştı.

Barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarında bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda Filistinli ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, en az 4 Filistinliyi sert şekilde gözaltına aldı.

Yaşanan arbedenin ardından Filistinliler barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaştı.

İşgalin ve Kovid-19'un gölgesinde Ramazan Bayramı’na giren Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda etti.

Kovid-19 nedeniyle 2 ayı aşkın süredir kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramından sonra yeniden ibadete açılacağı duyurulmuştu.