Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Kudüs'te bayram

İsrail ile Filistinliler arasında arbede

24 Mayıs 2020 Pazar 14:47
40 Okunma
Kudüs'te bayram

Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı. 

Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak için Harem-i Şerif'in de içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine geldi. 

İsrail polisi, Kovid-19 nedeniyle açık alanda en fazla 50 kişinin toplu ibadet etmesine izin verilmesini gerekçe göstererek Eski Şehir'in kapılarına barikatlar kurdu ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaşmasına engel olmaya çalıştı. 

Barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarında bayram namazını kılmak isteyen çok sayıda Filistinli ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. 

İsrail polisi, en az 4 Filistinliyi sert şekilde gözaltına aldı. 

Yaşanan arbedenin ardından Filistinliler barikatları aşarak Mescid-i Aksa'nın kapılarına ulaştı. 

 İşgalin ve Kovid-19'un gölgesinde Ramazan Bayramı’na giren Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında eda etti. 

Kovid-19 nedeniyle 2 ayı aşkın süredir kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramından sonra yeniden ibadete açılacağı duyurulmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt'ta ki portakal işçilerine bayramda yardım yağmuru
Güzelyurt'ta ki portakal işçilerine bayramda yardım yağmuru
Avtepe'de ani ölüm
Avtepe'de ani ölüm
Bayramlar da bu ülke de eskiden daha güzeldi!
Bayramlar da bu ülke de eskiden daha güzeldi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim