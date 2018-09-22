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“Küfretmeyin” dedi, dayak yedi

Girne’de yürüyüş yaparken üç kişi tarafından dayak yedikten sonra kendisini dövenlerin peşine düşen 64 yaşındaki Ş.A., bir başka kavgaya karıştı, bu sefer de kolu kırıldı. Ş.A’yı döven Bekir Şahin tutuklandı

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:18
“Küfretmeyin” dedi, dayak yedi

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Girne’de önceki gün yaşanan darp olayı kafaları karıştırdı. Ziya Rızkı Caddesi üzerinde yürüyüş yaparken, küfürlü konuşan 3 kişiyi uyardığı sırada darp edilen Ş.A., kendisini dövenlerin peşine düşünce başka bir kavgaya karıştı.

Restoranda çalıştığı tespit edilen zanlı Bekir Şahin ile kavgaya tutuşan Ş.A.’nın bileği kırılırken olay polisin bilgisine Girne Akçiçek Acil Servis’ten bildirildi.

Sol el bileği kırılan Ş.A., hastanede müşahede altında tutulurken, ameliyat edileceği öğrenildi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Bekir Şahin aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi KKTC vatandaşı bir kişinin 30 bin, bir kişinin de 15 bin TL kefalet senedi imzalayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru İbrahim Varol mahkemede verdiği ifadede zanlının “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Olayın 20 Eylül tarihinde saat 22.00 sıralarında Girne’de Cengizhanlı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda yaşandığını ifade eden Varol, zanlı ile şikâyetçi Ş.A.’nın yaşadığı tartışma sonucu Şahin’in müştekinin el bileğini bükerek kırdığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının 12 yıldır ülkede çalışma izinli olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
Bekir ŞahinTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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Rebel 2018-09-22 12:00:15

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