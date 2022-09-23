Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı

Kendisine ve annesine küfür ettiği gerekçesiyle U.İ.’yi, kanunsuz olarak tasarruf ettiği 28 santim uzunluğundaki bıçakla ağır yaralayan O.F.Ç. , şikayet üzerine tutuklandı.

Polise gönüllü ifade verip, suçlarını kabul eden O.F.Ç., bugün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna çıkartılarak aleyhine soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri alındı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat memuru Raif Safa, mahkemeye, meseleyle ilgili bilgi verdi.

Raif Safa, Gazimağusa’da Bahriyeli Sokak üzerinde bulunan Passage isimli işyeri içerisinde, kendisine ve annesine küfür ettiği gerekçesiyle, U.İ.’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 28 santim uzunluğundaki bıçakla kalçasından, kolundan ve kaburgasından ağır yaraladığını söyledi.

Aynı gün tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmasının henüz çok yeni olduğunu belirten tanık polis, mahkemeden Zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme, talebi uygun buldu ve zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.(MHA)