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KUİR Kıbrıs Derneği buluşmalarına devam edecek

KUİR Kıbrıs Derneği Mesarya’da homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı buluşma gerçekleştirdi

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
KUİR Kıbrıs Derneği buluşmalarına devam edecek

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi, yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik proje kapsamında ilk yerel buluşmayı Mesarya Kadınları İnisiyatifi ile birlikte geçen hafta içinde Akdoğan Belediye Binası’nda gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında düzenlenmeye başlayan yerel buluşmaların amacı LGBTİ+ Mücadelesinin sadece Lefkoşa ve Mağusa merkezli değil Kıbrıs’ın her yerinde sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması.

18 Haziran Salı günü gerçekleşen Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma’da proje koordinatörü Erman Dolmacı, önce katılımcılara Kuir Kıbrıs Derneği hakkında kısaca bilgi verdi ardından da Renklerin Çeşitliliği projesi aktiviteleri ve projenin hedefleri anlatıldı. Sunumun ardından, çoğunluğu Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nden gelen katılımcılarla Mesarya’da LGBTİ+’ların yaşadıkları ve insan haklarına erişimi hakkında konuşuldu.

Yerel buluşmada ayrıca LGBTİ+’ların toplumun her alanında yer alabildiği ve hep birlikte mücadele edilmesi durumunda daha özgür ve insan haklarına saygılı bir toplumda var olunabileceğinin önemine de vurgu yapıldı. Söyleşi ardından buluşma sona erdi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulduğu bir Kıbrıs için “Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Buluşmalar” devam edecek.

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