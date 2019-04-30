Açıklamada, “LGBTİ+ emekçiler olarak, heteroseksüel ve natransların yaşadıklarına ek olarak, mevcut veya algılanan cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden dolayı işe alımda ayrımcılığa maruz kalmakta, iş bulabildiğimiz durumlarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğimizin ‘ifşa edilmesi’ temelinde korku yaşamakta, bununla tehdit edilmekte, iş yerlerinde ayrımcılık ve şiddete maruz kalmakta, istifaya zorlanmakta, işten atılmakta, yoksullaştırılmaktayız” denildi.
Kuir Kıbrıs Derneği de ara bölgedeki mitinge katılacak
Kuir Kıbrıs Derneği ara bölgede gerçekleştirilecek 1 Mayıs etkinliğine katılacağını açıkladı.
30 Nisan 2019 Salı 15:30