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Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Cinsel Sömürü ve İnsan Ticareti üzerine bilgilendirici oturumu gerçekleştirdi

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ cinsel sömürü ve insan ticareti üzerine bilgilendirici oturum gerçekleştirdi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 13:14
Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ Cinsel Sömürü ve İnsan Ticareti üzerine bilgilendirici oturumu gerçekleştirdi

Verilen bilgiye göre, oturum, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat” projesi kapsamında gerçekleşti.

AB Bilgi Merkezi’nde yapılan oturumda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Asist. Prof. Dr. Neva Övünç Öztürk ve ülke hukukçularından Faika Deniz Paşa konuşmacı oldu.

Öztürk, insan ticareti üzerine temel kavramlar, hukuki çerçeve, uluslararası sözleşmeler üzerine konuşurken, Paşa, Kıbrıs’ta insan ticaretinin mevcut durumu konusunda bilgi verdi.

Mayıs 2019’da başlayan ve iki yıl sürecek Sömürüden Özgür LGBTİ+ Hayat Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ bireylerin mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs DerneğiLGBTİ
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