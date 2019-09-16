Kuir Kıbrıs stajyer alacak

Kuir Kıbrıs Derneği, “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında ikinci kez staj programı uyguluyor.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında uygulanacak staj programına başvurular 20 Eylül saat 18.00’e kadar kabul edilecek.

Staj programına başvurmak isteyenlerin “Motivasyon Mektubu” ve CV’lerini [email protected] adlı e-mail adresine göndermesi gerekiyor.