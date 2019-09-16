Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler

Kuir Kıbrıs stajyer alacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:01
Kuir Kıbrıs stajyer alacak

 Kuir Kıbrıs Derneği, “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında ikinci kez staj programı uyguluyor. 
Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği Projesi” kapsamında uygulanacak staj programına başvurular 20 Eylül saat 18.00’e kadar kabul edilecek. 
Staj programına başvurmak isteyenlerin “Motivasyon Mektubu” ve CV’lerini [email protected] adlı e-mail adresine göndermesi gerekiyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum gencin babası Kıbrıslı Türkler’den özür diledi
Rum gencin babası Kıbrıslı Türkler’den özür diledi
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Konsomatrisi darp etti, tutuksuz yargılanacak
Konsomatrisi darp etti, tutuksuz yargılanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim