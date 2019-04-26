Kuir Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosu adaylarına imza çağrısı

Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Parlamentosu Adaylarını LGBTİ+ Dostu Aday Taahhütnamesi imzalamaya çağırdı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Birleşik Krallığın, 2016 yıllarının ortasında yapılan referandum ile Avrupa Birliğinden çıkmak istemesiyle başlayan ve aynı yılın sonlarında Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile aşırı sağın yüklemesi global hale gelerek, ırkçılık söylemleride paralel olarak artmıştır. Böylelikle, faşizm ve şöven duygusunun yoğunluğunu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Sağ politik partilerin, yabancı düşmanı ve ırkçı ajandaları için ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlarken, Avrupanın 2019 yılının Mayıs Ayında gerçekleştireceği Avrupa Parlamentosu seçimleri gittikçe kutuplaşmış bir sosyal ve politik iklimde gerçekleşiyor. AB’nin kurulduğu en temel değerler ve standartlar – insanlık onuruna ve insan haklarına saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü sorgulanır hale gelmiş ve insan hakları – özellikle LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Interseks ve Artı) konularını içeren insan halkları, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya gelmiştir. Kuir Kıbrıs Derneği (QCA) olarak, ILGA Avrupa organizasyonu altında, kendi ülkelerinde LGBTİ+ ile ilgili konuları Parlamento’da temsil edeceklerini taahhüt eden adaylarla ilgili bir kampanya yürütüyoruz. Taahhütname 5 madde içerir ve şöyledir;

AB hukukunda ve politikasında Korumanın Güçlendirilmesi

LGBTİ+ insan hakları savunucuları için uygun bir ortamın sağlanması,

Az temsil edilen seslere müttefik olmak,

LGBTİ+ hakları konusunda AB liderliğinin sağlanması ve

LGBTİ+ ve tüm insan hakları temelindeki mücadelelerde konumun ve gücünü kullanılması.

Taahhütname ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.comeout.eu”

Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında:

Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum hareketidir. Kuir Kıbrıs LGBTİ haklarını hukuk, eğitim, psikoloji gibi farklı alanlarda desteklemek amacıyla aktif olarak çalışan bir organizasyondur.