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Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde

13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:11
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde
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İlki 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen, sosyal konuların gündeme gelmesini ve/ya toplumsal alanda temsil edilmeyen gruplara alan açmayı amaçlayan, “toplumsal bir konu ile bağlantılı festivaller” sınıfına giren “Pembe Hayat KuirFest”, bu yıl Kıbrıs’ta yapılıyor.

Festival yarın 18.30’daki açılış kokteyli ve “Gece, Melek ve Bizim Çocuklar” filminin gösterimiyle başlayacak ve ardından söyleşi de düzenlenecek.

16 Mayıs Perşembe Mağusa Kale Pasajı’nda gerçekleşecek gösterimler haricinde tüm etkinlikler Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde olacak.

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Festivalde, tüm gösterimler ücretsiz ve tamamı Türkçe ve İngilizce altyazılı olacak.
Türkiye’nin tek LGBTİ+ temalı sanat festivali olma özelliğini taşıyan KuirFest’in, kısa bir sürede Türkiye’nin birçok şehrinde ve bunlara ek olarak İngiltere, Almanya, İsveç ve Yunanistan’da gerçekleştirildiği belirtildi.

Etkinlik Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Sivil Büyü” Programı desteğiyle düzenleniyor.

Festival programıyla ilgili bilgi: http://www.queercyprus.org/tr/category/etkinlikler/kuirfestkibris/ adresinden öğrenilebiliyor.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Kuirfest Film Festivali
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