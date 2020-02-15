KULİS HABER

Sağ katıldı sol, boykot etti

Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısına Mecliste bulunan tüm siyasi partiler davet edilmesine karşın sağ partiler toplantıya katılım gösterirken sol partilerin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özelikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk gelen “Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısına UBP, HP, DP ve YDP katılım gösterirken CTP ve TDP katılım göstermedi.

“Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısına UBP adına Başbakan Ersin Tatar, Genel Sekreter Hamza Ersan Saner, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı. HP’yi ise Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın başkanlığını ettiği bakanlar ve vekiller temsil ederken, DP ‘yi Genel Başkan Fikri Ataoğlu temsil ederken YDP’den de Genel Başkan Yardımcısı başkalığında bir heyet temsil etti.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “yurt dışında” olacağını mazeret gösterirken TDP lideri Cemal Özyiğit ise katılmayacağını bildirdi.