Kıb-Tek olarak uygulamaya koyduğumuz 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinin halk tarafından doğru anlaşılması ve doğru kullanıldığı yönündeki pozitif veriler bizleri mutlu etmiştir.
Tüm gelişmiş ülkelerde elektrik enerji arzını sağlayan kurumlar sonsuz arz üreterek maliyetlerini ve satış fiyatlarını yükseltmek yerine arzı kontrol etmeye ve maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır.
Kıb-Tek tarihinde ilk olarak arz yönetimi konusunda adım atarak, uygulamaya koyduğumuz “3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi”yle arz kontrolü konusunda olumlu dönüşler sağlamış olduk.
Dövize endeksli ve ülkemizin öz kaynakları harcanarak elde ettiğimiz elektrik enerjisini daha verimli kullanmaya ve bununla hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine pozitif katkı sunmak için bu uygulamaya başladık ve veriler de başarılı olduğumuzu ortaya koydu.
Tüketimi olan 129 bin 317 konut abonesi üzerinden yapılan istatistikler ise şu şekilde;
Kullanılan elektrik enerjisinin 3’te 1’i en ucuz periyotta
3’lü tarifedeki “normal” saat diliminde enerjinin yüzde 43.4’ü, “yoğun” olarak adlandırılan ve pahalı olan saat diliminde ise yüzde 27.4’ü, “yoğun olmayan” olarak adlandırılan ve elektriğin en ucuz olduğu saatlerde ise enerjinin yüzde 29.2’si kullanıldı. Hiç kullanılmaz denilen ve elektriğin ucuz olduğu zamanda halkımız arz edilen toplam enerjinin yaklaşık 3’te birini tüketti. Bu da bizlere gösteriyor ki tüketimin homojenleşmesi ve saatlere yayılması artmıştır. Bunun olması ile ileriye dönük üretim yatırım ihtiyaçlarımız azalacak ve/veya ötelenerek uzun vadede elektrik üretim ihtiyaçlarından kaynaklı maliyetlerimiz azalmış olacaktır.
Abonelerin %65’i 3 zamanlı kontrol sizde tarifesini doğru kullandı
Nisan ayında tüketim yapan 129 bin 317 abonemizin yüzde 65’i yani 83 bin 762 kullanıcının üçlü tarifeyi lehine kullandığını, yani tek zamanlı tarifeyle kıyaslandığında, daha düşük fatura ödediğini görüyoruz. Abonelerimizin yüzde 28.5’i ise yani 37 bin 122 kullanıcının 3’lü tarifeyi kullanarak, tekli tarifeye göre negatif veya pozitif bir fark yaratamadığını görüyoruz. Abonelerimizin sadece %6,5’inin ise 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinden olumsuz olarak etkilendiğini görüyoruz
Abonelerin %69’una %15 indirim
Diğer yandan 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’ni nasıl kullandığından bağımsız olarak %15 indirimden yararlanma durumuna bakacak olursak. Nisan ayında tüketim yapan konut abonelerimizin yüzde 69’una denk gelen 88 bin 699 tüketicinin 300 kilovat saatin altında tüketim yaparak, tüketim bedelleri üzerinden yüzde 15 indirim elde ettiğini görüyoruz. Bu uygulamamız ise düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza bir nebze olsun rahatlama getirmiştir.
14 bin 827 abone eski fiyatların altında elektrik kullandı
3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarife’mizi olumlu kullanan 83 bin 762 abonemizin 50 bin 444’ü yeni tarife sistemi ile zamdan neredeyse etkilenmediğini, 14 bin 827 abonemizin ise önceki zamsız fiyatların da altına indiğini görüyoruz. Bu veri de yeni tarife sisteminde kullanım saatlerine dikkat eden kullanıcılarımızın bırakın tasarruf yapmayı zamdan hiç etkilenmeyeceğini hatta zamsız fiyatların da altına düşebileceğini bizlere objektif olarak kanıtlayan bir başka veri olmuştur.
Gece oluşan yüksek pik (yüksek) kullanım düştü
Yeni tarife sistemi uygulanırken murat edilen en önemli hedefi gerçekleştirme konusunda elde edilen ilk veriler olumlu. Gece oluşan pik (yüksek) kullanımın, yaklaşık 12 megavat kadar düştüğünü görüyoruz. Bu da Kıb-Tek’in, dolayısı ile halkımızın faydasına olan bir gelişme. 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nin kullanıcılar tarafından desteklenmesi halinde gelecekteki yatırım ihtiyaçları biraz daha azalıp, ötelenebilecek bu da doğal olarak ülke ekonomisine fayda olarak dönecektir.
BOK
ONUN İÇİN ŞİMDİ YAZ TARİFESİ DİYE BAŞKA TUZAK KURDUNUZ DİMİ .... TARİFEYİ DÜZGÜN OKUMAYANLAR HEP TUZAK SAATLERE TAKILIYOR HABERLERİ YOK ONLARI SÖYLESENİZE
elektirik direkleri girsin kıb-tek size... hırsız denilmesi hepinizin hosuna gider o yuzden yaparsınız. hırsızsınız
Önce okkalı zam. Sonra üçlü tarife. Vatandaş da cambazlık yapsın. Sizi geliriniz hiç düşmez.
ESKİ TARİFE DAHA UYGUN. RESMEN ZAM YAPTINIZ İNKAR ETMEYİN.
kıbtek en kısa zamanda özelleşmeli. hep ezilen halk birazda agalar sürünsün bakalım iyimi
Hassiktirin orospu evlatları onun için her ay en fazla 750 tl öderken üçlü kazıkla 1130 tl aldınız her işiniz yalan dolan adi sahtekarlar zehir zıkkım olsun size çocuklarımızın rızkı