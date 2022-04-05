Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep Telefonunu Sattı

Zanlı bugün 05.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Canberk Sağer, zanlının 4.04.22 tarihinde Gazimağusa’ da yabancı uyruklu kiracısından kullanmak üzere emaneten aldığı cep telefonunu iade etmediğini ve ayni gün telefon alım ve satımı yapan bir işyerine götürüp kendisine ait olduğu yönünde beyanda bulunduktan sonra 8 bin lira karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten tanık, telefon alım ve satımı yapılan iş yerinden yapılan soruşturmada bahse konu telefonun bir başka şahsa satıldığının tespit edildiğini söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, telefon satışından elde edilen paranın nereye harcandığı ile ilgili araştırmanın tamamlanmadığını, satılan telefonun kime satıldığı yönünde işyeri kameralarındaki görüntü incelemelerinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser, talep edilen 3 günlük süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)