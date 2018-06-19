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Kültür Dairesi, derneklere mali yardım

Başvurular 29 Haziran’a kadar, mesai saatleri içinde Kültür Dairesi’ne yapılabilecek. 

19 Haziran 2018 Salı 14:20
Kültür Dairesi, derneklere mali yardım

Kültür Dairesi’nin, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapacağı mali yardımlar için başvuru kabulü sürüyor. Başvurular 29 Haziran’a kadar, mesai saatleri içinde Kültür Dairesi’ne yapılabilecek. 

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Tüzük uyarınca mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin; Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor. 

YARDIM İÇİN AYRILAN BÜTÇE 1 MİLYON TÜRK LİRASI 

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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye toplam 1 milyon Türk Lirası konuldu.  Yapılacak yardımlar için her dernekten iki farklı proje kabul edilecek olup, iki veya tek projesi için toplamda 100 bin TL talep eden her derneğe yapılabilecek toplam yardım miktarı tüzük gereği maksimum 80 bin TL ile sınırlandırılıyor. 

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler. 

DETAYLAR KÜLTÜR DAİRESİ WEB SAYFASINDA…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, katılım koşulları ile ilgili detaylar, başvuru formları ve beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi Kültür Dairesi’nin “www.kktckulturdairesi.com” adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. 

Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade ediliyor. Ayrıca derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtiliyor.

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