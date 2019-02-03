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Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Mali Yardım için başvuru kabul edecek

03 Şubat 2019 Pazar 11:48
Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Mali Yardım için başvuru kabul edecek

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için 1-15 Nisan tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, güzel sanatlarla ilgili derneklere yapılacak yardım için 1 milyon TL bütçe ayrıldı.

Kültür Dairesi, mali yardımların; güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçladığını kaydetti.

Kültür Dairesi, tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için 1 milyon Türk Lirası tutarında bir ödenek ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Proje bazlı yapılacak yardımlar için her dernekten iki farklı proje kabul edilebilecek olup, her derneğe yapılabilecek toplam yardım miktarı 80 bin Türk Lirası ile sınırlandırılıyor.

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru yapılacak.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğünde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.”

Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve daireden temin edilebilecek.

Açıklamada, katılım koşulları arasında halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade edilirken, derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtildi.

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