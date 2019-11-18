Kültür Dairesi, İstanbul’da Kitap Fuarı’na katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, 2-10 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirilen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ARTİST 2019’a katıldı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat başkanlığında katılım sağlanan fuarlarda, Kıbrıs Türk yazın sanatı ve yazarları ile Kıbrıs Türk plastik sanatı ve sanatçıları tanıtıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi bu yıl fuara yirmi dört metre karelik ahşap tasarımlı bir stant ve bin kitaplık bir dermeyle katıldı.

Stantta Kültür Dairesi’nin hazırladığı kitap kataloğu, Defne Kültür Sanat Arşiv Dergisi ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin yayımladığı ülkeyi tanıtıcı, katalog ve broşürler dağıtıldı.

Fuara katılan Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, ülke yazın sanatıyla ilgili kitapların, Türkiye’deki yayınevlerince basılabilmesinde koordinasyon ve kolaylık sağlanması amacıyla çeşitli görüşmeler yaptı.

Fuar süresince birçok kitapseveri ağırlayan KKTC standını, Başbakan Ersin Tatar, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar ile KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim Kültür Ataşesi Fatma Anıl Öder de ziyaret etti.

KKTC’nin ilk fantastik roman yazarı Kemal Behcet Caymaz’ın KKTC standındaki imza günü ilgi gördü.

Kültür Dairesi organizasyonuyla 9-10 Kasım tarihlerinde KKTC standında gerçekleştirilen imza gününde Yazar Kemal Behcet Caymaz, Safir serisinin “Müjdelenen Zaman” isimli ilk romanının İngilizce ve Türkçe baskılarını imzaladı.

Genç yazarın imza günü özellikle çocuk ve genç okurların ilgisine sahne oldu.

Kültür Dairesi, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin organizatörlüğünde 2-10 Kasım tarihleri arasında 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı/ ARTİST 2019’da Kıbrıs Türk plastik sanatını tanıttı.

Kültür Dairesi, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alan Artist 2019’da Kıbrıs Türk plastik sanatçılarından İpek Denizli Karagöz’ün eserlerinden oluşan bir sergiyle yerini aldı.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler ve çocuklar ressam İpek Denizli Karagöz’ün önderliğinde resim yaparak interaktif bir şekilde sergiye katılım gösterdi.

Ressam Denizli Karagöz, gelen her izleyicinin sergi duvarına kendilerine özel bir tarihi ya da sayıyı yazmalarını isteyerek sergide bir iz bırakmalarını sağladı.

Kıbrıs Türk plastik sanatını temsilen açılan sergide sergilenen ressam İpek Denizli Karagöz’ün soyut dışavurumcu tarzında akrilik boya tekniğiyle ürettiği eserleri sanat çevrelerinden takdir topladı.