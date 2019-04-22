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Kültür Dairesi Müdürü Hamzaoğulları, Kırgızistan'da KKTC'yi temsil etti

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:31
Kültür Dairesi Müdürü Hamzaoğulları, Kırgızistan'da KKTC'yi temsil etti
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Kırgızistan’ın Oş şehrinde gerçekleştirilen Oş-2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenleri ile 7. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı’na KKTC’yi temsilen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları katıldı.

Toplantılarda Hamzaoğulları ile birlikte Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Mavişe Pınar Uysal ve Halk Bilimi Araştırmacısı Kani Kanol da hazır bulundular.

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Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı-TÜRKSOY’un, 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlediği Kırgızistan'ın Oş kentinde, 20 Nisan’da düzenlenen açılış törenleri, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür ve kültür işlerinden sorumlu bakan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. KKTC’yi temsilen Hamzaoğulları’nın katıldığı törenler Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Turizm Bakanlığı ile Oş Belediye Başkanlığı'nın iş birliğinde düzenlendi.

Hamzaoğulları Oş’ta açılış törenleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 7. TÜRKSOY Üyesi Ülkeler UNESCO Milli Komisyonları ve Komiteleri Toplantısı’na da katılarak burada ülke konuşmacısı olarak katılımcılara hitap etti.

Hamzaoğulları konuşmasında Kıbrıs’ın somut olmayan kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

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