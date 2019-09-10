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Kültür-Sanat Atölyesi kurslarına yeni kayıtlar başladı

10 Eylül 2019 Salı 09:31
Kültür-Sanat Atölyesi kurslarına yeni kayıtlar başladı

Girne Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kültür-Sanat Atölyesi kurslarına yeni kayıtlar başladı.

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür-Sanat Atölyesi kurslarına yeni kayıtlar
başladı. Girne Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde çocuklara yönelik düzenlenen; Çocuk sanat eğitimi, tiyatro, yetişkinlere yönelik; desen, seramik, karakalem, fotoğrafçılık, Türk sanat müziği ve tiyatro kursları yeni kayıtlarla birlikte 18 Eylül 2019’dan itibaren başlıyor. Sanat kurslarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 19 numaralı telefon hattından 150 tuşlanarak (Kültür İşleri Birimi) veya ALO 185’ten alınabilir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sanat eğitimi alanların kavgadan ve savaştan uzak, barışı, adaleti sevgiyi erdem yaparak yaşadıklarını ifade etti. Güngördü, insan odaklı bu yaklaşım ve yaşam biçiminin, toplumsal aydınlanma kültürünü geliştireceğine inancını belirterek, aydınlanmış toplumlardaki insanların sanatın bir yaşama biçimi olmasını istediğini söyledi. Güngördü, imkanlar dahilinde kültürel ve sanatsal çalışmalarla çocukları, gençleri ve yetişkinleri buluşturmak istediklerini dile getirdi.

KURS PROGRAMI

Sanat Atölyesi Yetişkin Kursları
Fotoğrafçılık kursu
Çarşamba 19:00-20:00 saatleri

Desen Kursu, Kara kalem, Seramik Kursu
Pazartesi 19.00- 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu koro çalışmaları
Pazartesi 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuk Sanat Eğitimi

Çocuk Sanat Eğitimi Kursu Cumartesi 10.00-11.00 saatleri arasında 5-8 yaş arası çocuklara, 11.00-12.00 saatleri arasında da 9-13 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilecek.

Tiyatro Atölye Çalışmaları

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu 9-12 yaş Çocuk Tiyatrosu
Cumartesi 10:00-11:30 ve 13-18 yaş

Gençlik Tiyatrosu 1. Grup
Cumartesi 12:00-14:00 saatleri,

Gençlik Tiyatrosu 2. Grup
Cumartesi 12:00-14:00 arasında yapılacak.

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Kültür-sanat
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