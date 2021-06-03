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Kültürel Miras Teknik Komitesi, Panagia Kilisesi’nde Koruma Çalışmalarını Tamamladı

 Kültürel Miras Teknik Komitesi, “Kıbrıs İçin Büyük Önem Taşıyan Kültürel Miras Eserlerine Destek” projesi çerçevesinde, Panagia Kilisesi ve çevre duvarlarındaki koruma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:48
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Kültürel Miras Teknik Komitesi, Panagia Kilisesi’nde Koruma Çalışmalarını Tamamladı

Komite’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan proje çerçevesinde “öncelikli müdahale projesi” olarak seçilen 15. yüzyıldan kalma kilisesinin koruma çalışmaları iki aşamada tamamlandı.

Kasım 2018’de başlayan ve Eylül 2019’da tamamlanan ilk aşamada, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, yapısal sağlamlaştırma ve tarihi sıvaların korunması, çatı ve çatlak onarımları, avluya drenaj sisteminin kurulması, yeni zemin malzemesinin konulması ve duvar, kapı ve pencere eşiklerinin restorasyonu gerçekleştirildi.

Ocak 2020’de başlayan ve geçen ay tamamlanan ikinci aşamada ise, bitki örtüsünün temizlenmesi, mevcut çevre duvarlarının onarımı ve yeniden inşası, avluda bir drenaj sisteminin kurulması ve erişim alanının inşası yapıldı.

Komite, açıklamasında, yaptıkları çalışmalarıyla sadece anıtları restore etmeyi değil, aynı zamanda Kıbrıs adasında güven ve barış kültürü inşa etmek için bir atmosfer yaratmayı da amaçladıklarını ifade ederek, korumaya aldıkları alanların, geçmiş kültürlerin bir yansıması ve medeniyetlerin kesiştiği noktalar olduğuna dikkat çekti.

2012'den bu yana, ada çapında 88 kültürel miras alanının, AB'nin finansmanıyla, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP tarafından korunduğunu, yapısal olarak desteklendiğini veya restore edildiğini kaydeden Komite, çalışmalarının en büyük destekçisinin AB olduğunu, Avrupa Komisyonu tarafından, Kıbrıs'taki kültürel mirasların korunması için Komite’nin çalışmalarına yönelik yaklaşık 22.4 milyon Euro sağlandığını ifade etti.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:48
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