Kuman: "Yasalar revize edilmeli"

Yeni Bakış'tan Ufuk Çağa'nın haberine göre, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti’den Gazimağusa Milletvekili aday olan Banu Kuman gazetemizin konuğu oldu. Kuman siyasete olan ilgisinin çok küçük yaşlarda babasından dolayı başladığını ve rahmetli babası Eczacı Yusuf Kuman’ın Demokrat Parti kurucularından olduğunu söyledi. Banu Kuman’ın aktif siyasete başlaması ise 2014 yılında yapılan yerel seçimlerle başladı. Kuman bu seçimlerde Demokrat Parti’den Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi adayı oldu ve seçimi kazanarak belediye meclisine girdi.

“Siyasi görüş olarak kendimi liberal olarak tanımlayabilirim”

DP Milletvekili adayı Banu Kuman, öncelikli olarak ülkemizdeki her siyasi görüşe saygısı olduğunu ve bunun da demokrasinin gereklerinden birisi olması gerektiğini vurguladı. KKTC’nin sağlıklı olarak gelişebilmesi için her türlü görüşe ihtiyaç olduğunu da savunan Kuman, “Siyasi görüş olarak kendimi liberal olarak tanımlayabilirim” şeklinde konuştu.

“En büyük sorunlar eğitim ve sağlıkta”

KKTC’de birçok alanda sorunlar olduğunu ancak bu sorunların sistemli çalışılırsa rahatlıkla giderilebileceğine inancını da vurgulayan Banu Kuman, özellikle mevcut yasaların yetersizliğine dikkat çekti. Kuman öncelikli olarak sektörlerin şu anki sorunlarının belirlenerek bu sorunları giderici yasa ve planlamaların yapılması gerektiğini ve ardından da geleceğe yönelik planlamaların yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Kuman ayrıca KKTC’nin şu an itibarı ile en büyük sorunlarının eğitim ve sağlık alanında olduğunu belirtti.

“Sadece siyasete değil birçok kuruma karşı güvensizliği var”

Banu Kuman son dönemlerde siyasete ve siyasilere olduğu gibi ülkedeki birçok kuruma da aynı şekilde güvensizlik duyulduğunu söyledi. Kuman bunun başlangıç noktasının ise insanlarımızın toplumsal bir çatışma yaşamasının olduğunu belirtti. DP Milletvekili adayı sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemlerde insanlarımızda sadece siyasete değil birçok konuya karşı bir güvensizlik vardır. Bence bunun en büyük başlangıç noktası da insanlarımızın toplumsal bir çatışma yaşamasıdır. Sosyolojik olarak baktığınızda yaşanan durumun temeli yine eğitime dayanmaktadır. Kanımca, temelden yapılacak köklü değişikliklerle bu mümkündür. Partimiz olarak ciddi çalışmalar içerisindeyiz, gerçekçi ve yenilikçi projelerle bu sorunun zaman içinde, fırsat verildiği takdirde çözebileceğimize olan inancım sonsuzdur.”

“Sadece icraatı yapan değil ülkenin ihtiyacını yapan olacağız”

Mecliste görev yapan vekillerin vatandaşların gerçekten beklentisi olan konularda icraat yapamamalarının nedeninin vekillere yeterli sürenin verilmemesi olduğunu savunan Kuman, son dönemlerde meclisin başlattığı projeleri tamamlayamadan seçimle yenilendiğini söyledi. Banu Kuman sözlerini şöyle sürdürdü, “Tabii ki bu göreceli bir kavram olmakla beraber aynı zamanda da beklentilere de dayanmaktadır. Duruma geniş pencereden bakacak olursak maalesef yaşadığımız şu son dönemlerde ben meclise yeterli zamanın tanınmadığını düşünüyorum. Bildiğiniz üzere maalesef yapılan çalışmalar hep yarı zamanında kalmaktadır. Bu da yine bir önceki konuya yani inançsızlığa dayanmaktadır. Ben inanıyorum ki halkımız da bizlere bu şansı verirse göreceklerdir ki yeni nesil Demokrat Parti olarak sadece icraatı yapan değil ülkenin ihtiyacını yapan olacağız.”

“Meclisin tamamen yenilenmesi sıkıntı doğurur”

Banu Kuman meclisteki vekillerin tamamen yenilenmesinin sıkıntı doğuracağını belirtti ve meclisin ihtiyacı olanın hem yeni bir bakış hem de tecrübenin beraber olmasıdır dedi. Kuman konu ile ilgili sözlerini şöyle devam ettirdi: “Meclisin baştan aşağıya yenilenmesini dilemek hem hatalı olur hem de işleyişi de bozar. Bizlerin ihtiyacı hem yeni bir bakış hem de tecrübenin beraber olmasıdır. Aslında halkın kendisi gibi olmalıyız ki bunu da halk bilir diyerek ifade ediyoruz.”

“Mecliste kadın sayısı yetersiz”

Mecliste görev yapan kadın vekil sayısının az olmasına katıldığını söyleyen Kuman, kadın adaylara fırsat verilmesi halinde meclise büyük katkı yapacaklarını belirtti. Banu Kuman bunun da meclise daha fazla kadın vekilin girmesini sağlayacağını savundu. DP Gazimağusa Milletvekili adayı sözlerini söyle sürdürdü: “Meclisteki kadın sayısı elbette yetersiz. Bunu da ancak kadın adaylara fırsat verilmesi ile gösterebilir, bu sayede genişletebiliriz. Kadınlarımız mecliste yer aldıkça bu göreceksiniz ki daha çok takdir toplayacaktır.”

“Kıbrıs görüşmeleri gerekli olduğu şekilde devam edecektir”

Kıbrıs konusundaki görüşmelerle ilgili görüşünü de aktaran Kuman, konunun seçimlerden sonra daha net görülebileceğini belirtti.

Önümüzdeki seçimlerden sonra daha da netleşecektir bu durum ve de gerekli olduğu şekilde de devam edecektir diye düşünüyorum. Eğer bir görüşme olacaksa da bunun içerisinde olması gereken partilerden biri olduğumuzu düşünüyorum.

“KKTC meclisi elbette ki tam bağımsızdır”

KKTC Meclisinin kesinlikle tam bağımsız olduğunu söyleyen Kuman, aksini düşünmenin büyük bir hata olacağını belirtti.

DP Milletvekili adayı mecliste görev yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “Milletvekili dokunulmazlığını gereksiz bulmaktayım. Milletvekili milletin vekilidir yani millettir, halktır.”

“Yaşanan sıkıntılar global sıkıntılardır”

Banu Kuman, KKTC mahkemelerindeki davaların çok büyük bir kısmı alacak – verecek davasıdır.

Sizce ülkedeki banka kredi faiz oranlarının düzenlenmesi gerekiyor mu? Sorusuna şu şeklide cevap verdi:

“Maalesef yaşanan bu durumlar global sorunlardan biridir ve de çözümü mümkün olabilecek sıkıntılardır. Tabi ki sorun konunun uzmanları tarafından irdelenmeli ve de çözümü için projeler oluşturulmalıdır. Bu bağlamda kendi partimdeki arkadaşlara güvenim tamdır. Gerçekten de işinin ehli kişilerle çalıştığımı düşünüyorum. Bu da bizi yani Demokrat partiyi güçlü kılıyor.”

“Eğitimle önüne geçilebilir”

KKTC’de çok küçük yaşlara kadar düşen madde kullanımı ile ilgili sıkıntıların tamamının eğitimdeki eksikliklerden meydana geldiğini belirten Banu Kuman, madde kullanımının iyi bir eğitimle önüne geçilebileceğini iddia etti. Kuman konu ile ilgili şunları aktardı: “Bu sıkıntıların hepsi tamamen eğitimdeki eksikliklerden oluşmaktadır.

Eğitim ve öğretim hem aile ile hem de okul ile oluşur ve de çocuklarımızı onlar şekillendirir. Elbette bir anne olarak bu konuda ciddi hassasiyetlerim var. Yapılacak olanlar hem eğitim-bilgilendirme hem de çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgilenebilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmaktan geçer. Spor ve sosyal etkinliklerin çocuklarımızı ve de gençlerimizi bu gibi bağımlılıklardan uzak tutabileceğine inanmaktayım ve de bu anlamda memleketimizin de gelişebileceğini düşünüyorum.”

“Yasalar revize edilmeli”

Banu Kuman Milletvekili seçilmesi halinde öncelikli olarak birçok konu ile ilgili yasaların acil olarak revize edilmesi gerektiğini ve yasası iyi şekillendirilmiş bir ülkenin gelişmesinin de o kadar hızlı olacağını vurguladı. Kuman sözlerine şöyle devam etti: “Birçok konuyla hızlı bir şekilde ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenden ötürü de ekibimizde bulunan donanımlı arkadaşlarımızla birlikte birçok konuya rahatlıkla kesin sonuç bulabileceğimizi düşünüyorum. Ben bir eczacı olarak kendi mesleğimde de problemler yaşadığım için yasalarda ne kadar revize edilmesi gerekenler olduğunu gayet iyi görmekteyim. Takdir edersiniz ki yasası iyi şekillendirilmiş bir ülkenin gelişmesi de bir o kadar hızlı olacak.”