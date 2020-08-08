Kumar oynamaya geldi, hırsızlık yaptı

Ülkemize Kumar oynamak için turist olarak gelen ve Casino’da unutulan telefonu çalan zanlı Serdar Kara tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, Zanlı Serdar Kara’nın 7 Eylül 2019 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen Sirkat meselesinden methaldar olduğunu söyledi. Polis 7 Eylül 2019 tarihinde saat 04.00 raddelerinde, Karaoğlanoğu'nda faaliyet gösteren Merit Park isimli Casino’da kumar oynayan Türkiye'de sakin müşteki Y.Ö’nün kullanımında bulunan 3500TL değerindeki cep telefonunu yanındaki oyun koltuğunda unutup Casino’dan ayrılması üzerine akabinde Casino’ya gelen zanlının bir müddet oyun oynadıktan sonra yanındaki koltuk üzerinde bulunan cep telefonunu alıp ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 9 Eylül 2019 tarihinde KKTC’den ayrıldığını ve aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ömer Yavuz zanlının 7 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.