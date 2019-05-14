Kumar yüzünden eşini darp etti tutuklandı

Lefkoşa’da kumar parası bulamayınca eşi S.Y’yi ciddi şekilde darp edip, şiddet tehdidinde bulunan zanlı Noyan Yıldırım, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Erkan Çelik, zanlı Noyan Yıldırım’ın, 04.05.2019 tarihinde kumar oynaması için kendisine 2 bin 500 TL para bulamadığı gerekçesi ile kalmış olduğu apartmanın merdiven boşluğunda eşi S.Y'nin başına ve kulağına yumruk vurmak, sol bacağına da tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Çelik, yine zanlının 13.05.2019 tarihinde kumar borçlarını ödemek için eşine ait PU 060 plakalı aracı satabilmesi için devir kağıdına imza atmadığı gerekçesi ile eşine Whatsapp üzerinden “Lan bak bu araba satılmasın şimdi 2 saattir bekliyor adamlar seni, parçalamazsam seni benden iti yok” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Zanlı 13.05.2019 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten Çelik, TC vatandaşı olan çalışma izinli zanlı Noyan Yıldırım’ın davalarında hazır bulunması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(KAMALI HABER)