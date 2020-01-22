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Kumarhanede telefon çaldı tutuklandı

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:50
Kumarhanede telefon çaldı tutuklandı

(Kamalı Haber)  

Kumarhane’de telefon çalan zanlı Sandun Geeth Kumara Paththinidewa tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara,  olguları aktardı. Polis, zanlı Sandun Geeth Kumara Paththinidewa’nın 15 Ocak 2020 tarihlerinde 03.15 - 03.25 saatleri arasında, Lefkoşa’daki bir kumarahanede bulunan Andreas Kortaris’e ait Huawei P20 marka cep telefonu ile Güney Kıbrıs telefon şirketine ait sim kartını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının kamera kayıtlarında belirlenip, 21 Ocak 2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 19 Şubat 2016 tarihinden itibaren ikametgâh izinsiz olduğunun altını çizdi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kumarhane
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