Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı M. F.A. A.S. 15 Eylül 2022 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren "Lords Palace" isimli Casino içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada konu işletmeye ait bir adet 100 ABD doları karşılığı olan oyun fişini, oyun oynadığı sırada oyun masası üzerinden alıp, çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının olaydan sonra yine ayni Casino’ya 8 Ekim 2022 tarihinde giderek, olay tarihinde sirkat etmiş olduğu konu fişi bozdurmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının henüz gönüllü ifade vermediğini sözlü beyanları olduğunu ve araştırılacağını ayrıca konu kamera görüntülerin incelenmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.