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Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Serhat Yıldırım dün mahkemeye çıkarıldı. 

05 Haziran 2021 Cumartesi 08:37
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Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili tutuklanan Serhat Yıldırım dün mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru, zanlının 9 Mayıs 2021 tarihinde Girne’de Yusuf Egemen DÖNMEZ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’e ait ikametgâha güney kısmındaki açık durumda bulunan sürme penceresinden içeri giriş yaptığını, iki kumbarayı kırıp toplam 18 bin lira nakit para aldığını, ayrıca bir adet de sabit kamera çalındığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 2 Haziran’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, önceki gün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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