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Kumsal Park'ta zehirli et tespit edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak Kumsal Parkı girişinde zehirli et tespit edildiğini duyurdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:29
Kumsal Park'ta zehirli et tespit edildi
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Lefkoşa Türk Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından hayvan sahiplerine uyarıda bulunarak Kumsal Parkı girişinde zehirli et tespit edildiğini duyurdu.

LTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Önemli uyarı: 
Kumsal Parkı girişinde (eski Belça girişi) ekiplerimiz zehirli etler tespit etmiş ve tespit ettikleri tüm zehirli etleri toplamışlardır. Bölgede evcil hayvanı olanların hayvanlarının gözetimini artırmalarını ve sağlıksız bir durum tespit etmeleri halinde derhal veterinerleri ile iletişime geçmelerini rica ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
KumsalTespitHaberKıbrısZehirli
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