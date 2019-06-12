Kumsal Park'ta zehirli et tespit edildi

LTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Önemli uyarı:

Kumsal Parkı girişinde (eski Belça girişi) ekiplerimiz zehirli etler tespit etmiş ve tespit ettikleri tüm zehirli etleri toplamışlardır. Bölgede evcil hayvanı olanların hayvanlarının gözetimini artırmalarını ve sağlıksız bir durum tespit etmeleri halinde derhal veterinerleri ile iletişime geçmelerini rica ederiz."