Kumyalı'da çevre felaketi!

Gündem KIBRIS ÖZEL

Bugün Kumyalı’da deniz kenarından toprak alan bir iş makinası çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi ve görüntüler Gündem Kıbrıs ile paylaşıldı.

Kumyalı bölgesinde deniz kenarından toprak alan ve bölgedeki ekolojik dengeyi bozan sorumsuz kişiler kamyonlar dolusu toprağı alıp götürdüler.

Gündem Kıbrıs’a bilgi veren bölge sakinleri iki gündür bölgeden toprak alındığını ve alan kişilerin bunu izinsiz yaptığını söyledi.

Gündem Kıbrıs olarak buradan Çevre Dairesini uyarıyoruz. Bu vurguna bu talana derhal dur denilmeli. Karpaz’ın ekolojik dengesine zarar veren bu kişiler hakkında derhal işlem yapılmalı.

Gündem Kıbrıs olarak konunun takipçisi olacağız.