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Kumyalı'da cinsel taciz iddiası

17.11.21 tarihinde Kumyal'da bir turizm otelinde dizi çekimi sırasında aynı masada oturmakta olduğu 16 yaşındaki kızın yüzünü okşayıp boynuna sarıldıktan sonra göğüslerini sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen M.B. (E-38), şikâyet üzerine 19.11.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 16:00
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Kumyalı'da cinsel taciz iddiası
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Zanlı bugün 20.11.21 tarihinde cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Selaattin Hacıhasanoğlu’ nu tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 17.11.21 tarihinde Kumyalı limanında turizm otelinde aynı masada karşı karşıya oturduğu kızın yüzünü eli ile okşayıp boynuna sarıldıktan sonra göğsünü eli ile sıktığını ve seninle birlikte olmak isterim diyerek cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunan zanlının şikâyet üzerine derdest emri gereği 19.11.21 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Olayın 19.11.21 tarihinde polise intikal ettiğini, tutuklanan zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirten tanık polis, meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler yanında dizi çekilen yerde kamera olup olmadığı konusunda araştırma yapılacağına dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Mine Gündüz, polisin talebini uygun ve adil bularak zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

Son Güncelleme: 20.11.2021 17:08
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