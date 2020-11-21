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Kumyalı kavşağı yakınlarında kaza: 1 ölü

İskele- Karpaz istikametindeki Kumyalı kavşağında meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada 75 yaşındaki Hüseyin Özgüven olay yerinde yaşamını yitirdi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 13:39
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Kumyalı kavşağı yakınlarında kaza: 1 ölü

İskele- Karpaz istikametindeki Kumyalı kavşağında meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada 75 yaşındaki Hüseyin Özgüven olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 12:45 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolunun, Kumyalı 2. Kavşağı yakınlarında, Gazimağusa'da sakin Hüseyin ÖZGÜVEN (E-75), yönetimindeki NP 426 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeni Erenköy'de sakin Hasip BABİLİ (E-29) yönetimindeki DV 485 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonunu NP 426 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖZGÜVEN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan DV 485 plakalı araç sürücüsü Hasip BABİLİ ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Son Güncelleme: 21.11.2020 14:50
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