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Kumyalı’da sit alanı ve deniz kıyısından kum alımı tespit edildi

20 Ekim 2019 Pazar 11:42
Kumyalı’da sit alanı ve deniz kıyısından kum alımı tespit edildi

Yeşil Barış Hareketi (YBH), Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVE) ve Boğaztepe Çevre ve Kültür Koruma Derneği, Kumyalı’nın doğusunda, “Ozalos SİT Alanı” ve deniz kıyısından önemli miktarlarda kum alındığını tespit ettiklerini, yaptıkları girişimlerle kum alımının durdurulduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi (YBH), Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVE) ve Boğaztepe Çevre ve Kültür Koruma Derneği’nin ortak açıklamasında, eylemin, sadece kumullara ve kum tepeciklerine değil kıyı yapısına, burada yaşayan canlı varlığına ve doğal peyzaja da büyük zarar vermekte olduğu kaydedildi.

Kıyıların doğal bir uzantısı olan ve rüzgar hareketleri ile oluşan kumulların, çok uzun yıllarda ortaya çıkmakta olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Anayasa’nın “Çevre Korunması” adı altındaki 40. Maddesinin 3. Fıkrasına göre, çevreyi koruma görevi devlet, gerçek ve tüzel kişilerin ödevi olarak vurgulamaktadır. Ayrıca, “Kumul Alanları ile Flora”, Çevre Yasası’nın 42. Maddesinin 1. Fıkrasında, Bakanlar Kurulu’na verilen yetki ile koruma altına alınmıştır.

Bu çerçevede, ilgili belediye ve kaymakamlık ile yaptığımız temaslar sunucunda, kum alımı durdurulmuştur. Mutlak Koruma altında olan kırılgan değerler, özenle sahip çıkılarak, toplumsal yarar sağlayabileceğimiz doğrultuda turizm ürünü olarak kazanca dönüştürülmelidir.

Hepimizin olan bu değerler herkesin sorumluluğundadır. Ayni ihmal ve ihlalin tekrarlanmaması için konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz.”

BRTK

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Yeşil Barış HareketiSit AlanıDeniz KıyısıKumHaberGündemKıbrıs
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