Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Kundak şüphelisi 5 gün daha tutuklu

Tepebaşı – Akdeniz köyü arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten ormanı yakmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Sadrazam dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:30
355 Okunma
Kundak şüphelisi 5 gün daha tutuklu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Okutan 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında zanlı Yusuf Sadrazam’ın kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlının arkasında seyir halinde olan bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca 17 Mayıs tarihinde çıkan yangın ile ilgili olarak da zanlının şüpheli durumda bulunduğunu ve kamera görüntülerinin incelediğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gezi tekneleri faaliyete başlıyor
Gezi tekneleri faaliyete başlıyor
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Kaçak kumar oynadılar
Kaçak kumar oynadılar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim