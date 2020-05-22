Kundak şüphelisi 5 gün daha tutuklu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Okutan 18 Mayıs 2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında zanlı Yusuf Sadrazam’ın kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakacağını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlının arkasında seyir halinde olan bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürdüğünü ve polisi arayarak zanlının araç plakasını ve eşkâlini tarif ederek tutuklanmasını sağladığını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlının bir gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca 17 Mayıs tarihinde çıkan yangın ile ilgili olarak da zanlının şüpheli durumda bulunduğunu ve kamera görüntülerinin incelediğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.