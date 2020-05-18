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Kundak şüphelisi tutuklandı

Aracında çok miktarda ateş lokumu bulundu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
5628 Okunma
Kundak şüphelisi tutuklandı

Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında bugün 11.00 sıralarında arasında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalışan bir kişi tutuklandı. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın gördüğü yangın büyümeden söndürüldü.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, Y.S. (E-30) adlı kişi “ekin ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermeye teşebbüs”ten tutuklandı.


Olay bugün 11.00 sıralarında meydana geldi. Y.S. kullanımındaki araçla Tepebaşı ile Akdeniz köylerinin 4 ve 5’nci kilometreleri arasındaki yolda seyrederken, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı arabasındaki mangal yakısını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldı. 


Olay yerinden geçen duyarlı bir vatandaşın ateşi görmesi üzerine, yangın büyümeden söndürüldü. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada ise Y.S. tutuklandı.

Son Güncelleme: 18.05.2020 15:51
Yorumlar
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dervis 2020-05-18 15:18:48

omur boyu hapis..taammuden adam oldurmekten beterdir yaptigi..

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Magusalı 2020-05-18 15:44:29

Devlet devletliğini göstersin tüm malvarlığına el konsun. Bir daha hayır etmesin. İbret bir de ceza verilsin. Tam ceza olmalı.

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vatandaş 2020-05-18 16:09:47

önce güzelce dövecen sonrada ömür boyu yaktığı yerleri geri yeşillendirme cezası verecen.

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little man 2020-05-18 16:10:24

o yakıyı g...tüne koyup yacacan bakalım yanarmı yanmazmı

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test 2020-05-18 16:10:26

test

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//|\ 2020-05-18 16:19:37

//|\ //|\

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