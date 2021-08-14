Kundakçı cezaevine gönderildi

31.07.21 tarihinde Güvercinlik sanayi bölgesinde M.B’ye ait depo içerisindeki eşyaları benzin dökmek suretiyle ateşe veren ve çıkan yangın sonucu depo içerisinde bulunan 5 milyon TL değerindeki muhtelif marka ve modellerde 58100 adet ayakkabı ile 4 bin 700 parça konfeksiyon ürününün yanarak kül olması ile ilgili incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek Girne’ de tutuklanan zanlı Ali Keskin tutuksuz yargılanmak üzere merkezi ceza evine gönderildi.

Kundaklama suçundan Girne’de tespit edilerek tutuklanan ve 02.08.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün, 05.08.21 tarihinde ise 8 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı 13.08.21 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Kaynak : MHA