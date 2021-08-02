Kundakçı yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
01.08.2021 tarihli Basın Bülteni’nde 31.07.2021 tarihinde, Güvercinlik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir depo içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 60,000 çift ayakkabı ve 7,000 adet kıyafetin tamamen yanarak zarar gördüğü bildirilmişti.
Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bahse konu iş yerinin yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasten yakılarak kundaklandığı tespit edilmiştir.
Meselede zanlı olarak görülen A.K. (E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.