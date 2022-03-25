Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, tahkikat memurunu sorgulamayacaklarını beyan etti. Yargıç Hazal Hacımulla, davayı duruşmaya devam edilmek üzere 25 Mart’a ertelendi.

Mahkeme, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.