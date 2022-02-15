Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler, yargıç önünde

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.