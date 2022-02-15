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Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler, yargıç önünde

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

15 Şubat 2022 Salı 12:11
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Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler, yargıç önünde
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Enver Bahçeciler, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 3 tanık dinlendi. Tanıkların tekrardan dinlenilmesi için Bahçeciler’in davası 23 Şubat 2022 tarihine ertelendi. 

Son Güncelleme: 15.02.2022 13:17
Anahtar Kelimeler:
Enver Bahçeciler
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