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Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 14:21
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Kundakçılıktan aranan Enver Bahçeciler yargıç önünde
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak ve avukat Betül Ciyaslıoğlu hazır bulundu.

Enver Bahçeciler’in avukatı, dava zabıtlarının ellerine ulaşmadığı ve inceleme yapamadıkları için erteleme talep etmesi üzerine Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 18 Mart’a erteledi.

Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

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