Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Kundakçıya 5 yıl hapis

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54
Kundakçıya 5 yıl hapis

Güzelyurt’ta 14 Eylül 2018 tarihinde kıskançlık nedeniyle Kader Karadağ’ın bulunduğu ikametgâhı kundaklayan Kazım Bal, 5 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği Kundakçılık suçunun müebbet, Binadaki eşyaları ateşe verme suçunun 14 yıla, Kasti hasar suçunun iki yıla kadar hapis cezası öngören suçlardan olduğunu belirtti. Sağer, kundakçılık suçunun tehlikeli bir suç olduğuna vurgu yapıp, sanığın sabaha karşı müştekinin içinde olduğu evini kundaklayıp, hayatını tehlikeye attığını söyledi. Sağer, sanığın konu eve 5 bin 832 TL hasar yapmasını ve sanığın 5 kişinin bulunduğu binayı ateşe verip, hayatlarını tehlikeye sokmasını ayrıca iki benzeri sabıkası oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kundaklama5YılHapisHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar: “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak”
Özçınar: “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak”
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti
Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"
Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim