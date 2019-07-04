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Kundaklama olayında 1 kişi mahkemeye çıkarıldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
Kundaklama olayında 1 kişi mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Hamitköyde meydana gelen işyeri kundaklaması olayı ile ilgili olarak şüpheli görülen zanlı Nijat Aghayarov tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 2 Temmuz 2019 tarihinde saat 04.56'da Hamitköy'de Atatürk caddesi üzerinde bulunan 28 numaralı apartmanın alt kısmındaki Börke Kâşif’e ait müteahhitlik ofisinin güneye bakan camdan mamul dış cephe duvarı kimliği meçhul şahıs veya şahıslarca muhtemelen sert bir cisim atılarak kırıldıktan sonra içeriye muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek kundaklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak ilk nazarda bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Nijat Aghayarov’un Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Girne’de tespit edilerek 3 Temmuz 2019 tarihinde tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın geniş çaplı olarak devam ettiğini, alınacak birçok ifade ve aranan şahıslar olduğunu belirterek,  1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, olayla bağlantısı olmadığını ileri sürdü. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kundaklama
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